Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 68,00 EUR.

Um 09:00 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 68,00 EUR ab. Bei 68,00 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 68,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 193 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit Abgaben von 37,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 2,03 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Drägerwerk gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 730,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Drägerwerk am 29.07.2025 vorlegen. Am 30.07.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 5,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

Drägerwerk-Aktie dennoch höher: Drägerwerk-Gewinn bricht ein - Auftragseingang wächst zweistellig

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 10 Jahren bedeutet