Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk büßt am Freitagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 67,90 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 09:02 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 67,90 EUR. Bei 67,90 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 67,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,10 EUR) erklomm das Papier am 10.06.2025. 7,66 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 60,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 2,03 EUR aus. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 730,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,75 Prozent verringert.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Drägerwerk.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,77 EUR je Aktie belaufen.

