Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 60,70 EUR.

Das Papier von Drägerwerk legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 60,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 61,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,20 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.111 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.04.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 14,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 42,20 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 31.03.2025. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,08 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,05 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Drägerwerk dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Aktie aus.

