Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagmittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Drägerwerk. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Drägerwerk-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 49,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 49,50 EUR an der Tafel. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 49,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 49,40 EUR. Bei 49,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 496 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,54 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 18,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,59 EUR aus. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 58,67 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 735,82 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,33 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,81 EUR im Jahr 2024 aus.

