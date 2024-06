Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 49,45 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 49,45 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,45 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,75 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,59 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 0,91 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

