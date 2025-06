Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 69,20 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 69,20 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,20 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 69,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 10.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Abschläge von 39,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 735,82 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 730,30 Mio. EUR.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 5,79 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

