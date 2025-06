Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Aufschlag

Kurs der Drägerwerk

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 68,30 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 68,30 EUR. Bei 68,50 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 885 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 7,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 61,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 730,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 735,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 10 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient