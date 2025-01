Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 55,00 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 55,00 EUR abwärts. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,00 EUR ab. Mit einem Wert von 55,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 547 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,20 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,00 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,94 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 774,57 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 788,50 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 03.04.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,02 EUR je Aktie belaufen.

