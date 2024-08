Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Mittwochmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 46,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 46,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 46,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.338 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,17 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 9,24 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 25.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 784,67 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 771,26 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 4,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Gewinne in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

SDAX aktuell: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus