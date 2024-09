Drägerwerk Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Drägerwerk

So bewegt sich Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 46,15 EUR ab.

Um 09:01 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 46,15 EUR ab. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 46,15 EUR. Bei 46,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 128 Stück.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,78 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,75 EUR am 04.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 9,53 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 784,67 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 771,26 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Drägerwerk am 29.10.2024 präsentieren. Drägerwerk dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,18 EUR je Aktie.

