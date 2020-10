1&1 Drillisch-Aktie aktuell: Anleger greifen bei 1&1 Drillisch zu

Das Papier von 1&1 Drillisch legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 20,09 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1 Drillisch-Aktie bis auf 20,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 86.768 1&1 Drillisch-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,88 EUR erreichte der Titel am 23.10.2019 ein 52-Wochen-Hoch. Bei 13,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,37 EUR für die 1&1 Drillisch-Aktie aus. Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem 1&1 Drillisch-Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je Aktie aus.

Die 1&1 Drillisch AG ist einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland mit Sitz im hessischen Maintal. Mit seinen beiden 100-prozentigen Tochtergesellschaften 1&1 Telecommunication SE und Drillisch Online AG bietet Drillisch ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus dem Bereich leitungsgebundener sowie mobiler Sprach- und Datendienste als auch Content aus einer Hand. Im Premiumsegment konzentriert sich das Unternehmen dabei auf seine Marke 1&1 als Anbieter von Festnetz-, DSL- und Mobilfunkprodukten. Mit der Marke yourfone, unter der Drillisch mehr als 200 Ladengeschäfte in den Top-Lagen deutscher Innenstädte betreibt, wird das Offline-Segment bedient. Darüber hinaus zählen viele weitere erfolgreiche Mobilfunkmarken zum Portfolio der Drillisch AG, darunter smartmobil.de, simply, sim.de, PremiumSIM, DeutschlandSIM, McSIM, helloMobil, winSIM und discoTEL.

