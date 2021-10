L'Oreal setzt dank Wachstum in allen Regionen und Sparten mehr um

Der Umsatz stieg im Zeitraum Juli bis September um 13,6 Prozent auf 8 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis und bei konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz um 13,1 Prozent, wie der Konzern mitteilte.

Die Sparte Aktivkosmetik verzeichnete das größte Wachstum mit einem flächenbereinigten Umsatzanstieg von 28,4 Prozent, während das Wachstum im Segment Konsumgüter mit 3,2 Prozent am geringsten ausfiel.

Die Erholung in den USA bestätigte sich mit einem Umsatzanstieg von 22,9 Prozent auf vergleichbarer Basis in der Region Nordamerika. Die Einnahmen in Europa legten um 7,5 Prozent zu.

"In einem nach wie vor unsicheren Umfeld bestärkt unsere Leistung im dritten Quartal unsere Ambitionen, den Markt zu übertreffen und ein Jahr mit Wachstum bei Umsatz und Gewinn zu erreichen", teilte L'Oreal mit.

PARIS (Dow Jones)

