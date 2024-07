Droneshield Aktie News: Droneshield mit herben Abschlägen am Dienstagvormittag

Blick auf Droneshield-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Droneshield. Die Droneshield-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 13,5 Prozent auf 1,46 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Droneshield nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 13,5 Prozent auf 1,46 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Droneshield-Aktie bisher bei 1,20 EUR. Bei 1,20 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.061.785 Droneshield-Aktien.

Am 15.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2023 (0,14 EUR). Derzeit notiert die Droneshield-Aktie damit 950,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 AUD. Im Vorjahr erhielten Droneshield-Aktionäre 0,000 AUD je Wertpapier.

Voraussichtlich am 27.08.2024 dürfte Droneshield Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 02.09.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,032 AUD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net