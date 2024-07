Droneshield Aktie News: Droneshield gewinnt am Nachmittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Droneshield. Das Papier von Droneshield legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 11,4 Prozent auf 1,13 EUR.

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 11,4 Prozent auf 1,13 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Droneshield-Aktie bei 1,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,08 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 883.128 Droneshield-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2024 markierte das Papier bei 1,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,52 Prozent könnte die Droneshield-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,14 EUR am 18.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 87,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 AUD an Droneshield-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 AUD.

Am 27.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Droneshield veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 02.09.2025.

Experten taxieren den Droneshield-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,032 AUD je Aktie.

Redaktion finanzen.net