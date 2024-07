Droneshield Aktie News: Droneshield macht am Freitagmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Droneshield. Zuletzt konnte die Aktie von Droneshield zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 5,0 Prozent auf 1,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Droneshield nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 5,0 Prozent auf 1,18 EUR. In der Spitze legte die Droneshield-Aktie bis auf 1,23 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 329.457 Droneshield-Aktien umgesetzt.

Bei 1,78 EUR markierte der Titel am 15.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 88,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 AUD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 AUD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Droneshield-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 02.09.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,032 AUD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net