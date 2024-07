Droneshield Aktie News: Droneshield mit herben Abschlägen am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Droneshield gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Droneshield gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 15,4 Prozent auf 0,793 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 16:07 Uhr rutschte die Droneshield-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 15,4 Prozent auf 0,793 EUR ab. Bei 0,793 EUR markierte die Droneshield-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,870 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 820.158 Droneshield-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,780 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.07.2024 erreicht. Gewinne von 124,464 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2023 bei 0,139 EUR. Der aktuelle Kurs der Droneshield-Aktie ist somit 82,472 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 AUD. Im Vorjahr hatte Droneshield 0,000 AUD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Droneshield am 27.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 02.09.2025 dürfte Droneshield die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Droneshield-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,029 AUD je Aktie.

Redaktion finanzen.net