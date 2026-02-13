Eckert und Ziegler: Brisante Konstellation

Die Aktie von Eckert & Ziegler stand zuletzt erneut unter Druck. Die Ende Januar vorgelegten Vorabzahlen für das Geschäftsjahr 2025, mit denen die Gerüchte über eine mögliche Gewinnwarnung des Medizintechnikanbieters entkräftet wurden, wirkten nur kurzzeitig positiv. Das Papier bewegt sich derzeit in der Nähe der Unterstützung im Bereich um 14,40 bis 14,50 Euro, die sich bereits Anfang Januar und Ende Dezember 2025 als wichtiger Rettungsanker erwies.

Ausblick am 26. März

Nachdem das Unternehmen im Dezember 2025 bekanntgab, dass der zum Jahresende auslaufende Vertrag von Vorstandsmitglied Frank Yeager nicht verlängert wird, schossen die Spekulationen ins Kraut. Yeager verantwortete den Geschäftsbereich Isotope Products, der zuletzt etwas schwächelte. Die vorläufigen Zahlen zeigten zwar eine Zielerreichung für das abgelaufene Jahr, wie genau es bei Eckert & Ziegler weitergeht, erfahren Anleger jedoch erst Ende März.

Analyse der Charttechnik

Somit dürfte zunächst die Charttechnik das Geschehen dominieren, wobei sich die Lage derzeit kompliziert darstellt. Sollte die besagte Unterstützung bei 14,40 bis 14,50 Euro nicht halten, droht weiteres technisches Ungemach. Der nächste Halt ließe sich in diesem Fall erst wieder bei rund 13,40 Euro finden. Im Dreijahreschart zeigt sich an dieser Stelle eine solide Unterstützung, die bereits im Jahr 2024 mehrmals erfolgreich verteidigt werden konnte. Der kurze Zwischenspurt von Mitte Januar, der die Aktie bis auf rund 16,50 Euro führte, ist indes vollständig verpufft.

Fazit

Die Aktie kämpft aktuell mit einer entscheidenden Unterstützung. Hält diese Marke nicht, besteht zunächst weiteres Abwärtspotenzial. Kann die Zone jedoch verteidigt werden, dürfte dies zumindest kurzfristig Raum für eine technische Erholung bieten. Unter fundamentalen Gesichtspunkten könnte die Vorlage der finalen Geschäftszahlen 2025 inklusive des Ausblicks auf 2026 zum Game-Changer für den Kurs werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umsatz und Ertrag im Jahr 2026 gesteigert werden können und die Erwartungen der Anleger erfüllen.

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Erstellung am 13.02.26 um 13:07 Uhr.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Eine StockXperts oder dem Autorenteam von StockXperts nahestehende Gesellschaft hält Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen, und/oder sie hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: