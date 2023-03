Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik Aktie News: Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik am Donnerstagmittag massiv unter Druck

Die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr um 13,7 Prozent auf 44,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie ging bis auf 41,20 EUR. Bei 46,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 348.366 Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,60 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2022. Derzeit notiert die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie damit 31,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,44 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie liegt somit 51,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 120,00 EUR.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik rechnen Experten am 07.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie

Eckert & Ziegler-Aktie schwächelt: Eckert & Ziegler hält Dividende stabil

Rheinmetall dürfte Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX erwartet

Eckert & Ziegler-Aktie profitiert: Eckert & Ziegler erzielt höheren Gewinn als erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

Bildquellen: Eckert & Ziegler