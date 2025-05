Bullishe Prognose

Die Bank of America setzt ein starkes Signal für Palantir und hebt das Kursziel kräftig an. Die Analysten sehen weiterhin enormes Potenzial.

• Bank of America hebt Palantir-Kursziel kräftig an

• Analysten sehen Palantir als marktprägend bei KI-gestützten Lösungen

• Palantir zählt zu den zehn wertvollsten US-Tech-Unternehmen



Die Palantir-Aktie weist schon seit Jahresbeginn an der NASDAQ eine starke Performance auf: Mittlerweile steht ein Plus von mehr als 56 Prozent an der Kurstafel. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,56 Milliarden US-Dollar zählt das Unternehmen inzwischen zudem zu den zehn wertvollsten US-Tech-Firmen und hat etwa Salesforce (277,12 Milliarden US-Dollar) mittlerweile knapp überholt.

Bank of America bullish für Palantir-Aktie

Vor diesem Hintergrund hat auch die Bank of America (BofA) jüngst ihr Kursziel für das Papier kräftig nach oben geschraubt. Analystin Mariana Perez Mora erhöhte ihr Kursziel von 125 auf 150 US-Dollar und bekräftigte ihre Kaufempfehlung. Gegenüber dem aktuellen Niveau von zuletzt 118,46 US-Dollar würde dies ein Aufwärtspotenzial von fast 27 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 12. Mai 2025).

"Wir erinnern Investoren weiterhin daran, dass Palantirs Stärke in der Entwicklung maßgeschneiderter, KI-gestützter Produkte liegt, die auf konkrete Ergebnisse ausgerichtet sind - und das in großem Maßstab", zitiert wallstreetONLINE die Analystin der US-Großbank. Und weiter: "Wir sehen Palantir als marktprägend für Organisationen, die KI nutzen, um greifbare Ergebnisse deutlich zu beschleunigen". Die jüngsten Quartalsergebnisse belegen laut Perez Mora, dass Palantir seine Produkte schneller und in größerem Umfang einführen und damit zunehmend Marktanteile gewinnen kann.

Ein weiterer Wachstumstreiber könnte die kürzlich erlassene Executive Order "Modernizing Defense Acquisitions and Spurring Innovation" sein, merkte Perez Mora an. Diese soll die Vergabepraxis des US-Verteidigungsministeriums grundlegend verändern und biete laut der Analystin erhebliche Chancen für Palantir, das bereits zahlreiche Regierungsaufträge im Verteidigungssektor hält.

Palantir-Aktie schwächelt

Nichtsdestotrotz bleibe die Palantir-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 196 hoch bewertet - ein Faktor, der das Risiko für kurzfristige Rücksetzer erhöht. Dies sowie Gewinnmitnahmen könnten auch ein Grund für den heutigen Kursverlust sein - trotz der bullishen Aussichten der BofA. Nachdem das Papier am Montag an der NASDAQ schlussendlich noch um 0,99 Prozent zugelegt hatte auf 118,46 US-Dollar, geht es am Dienstag im vorbörslichen Geschäft nun zeitweise um 0,18 Prozent abwärts auf 118,25 US-Dollar.

