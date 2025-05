Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 123,02 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 123,02 USD. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 123,93 USD. Bei 120,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.595.396 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 125,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Bei 20,61 USD erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 83,25 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.05.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 883,86 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 634,34 Mio. USD umsetzen können.

Am 11.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,583 USD je Palantir-Aktie.

