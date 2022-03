Ex-Tesla-Manager will die Energiewende mit seinem Startup praktisch umsetzen

• Tesla zu corporate, Mittelmanagement für Schröder ein Graus• Schröder setzt auf dezentrales Stromnetz mit 1Komma5• Mit Elektrikern die Energiewende praktisch umsetzen

Philipp Schröder, der Ex-Tesla-Manager für Deutschland, hat den Konzern 2015 bereits nach zwei Jahren wieder verlassen und kehrte daraufhin zur Sonnen GmbH zurück, einem Energie-Startup, das er mitgegründet hatte. Die Begründung des Managers, der in Deutschland sechs Standorte, 150 Neueinstellungen und 50 Supercharger für Tesla aufgebaut und verantwortet hatte: Tesla sei ihm "zu corporate" geworden, sagte er in einem Interview der Wochenzeitung Die Zeit. Elon Musk hatte Schröder zunächst persönlich angeworben, dann sollte der Deutschland-Manager nicht mehr direkt an Musk berichten - 90 Stunden-Woche im "Mittelmanagement" und Konzernstrukturen, so hatte sich der Unternehmer seinen Job bei Tesla nicht vorgestellt und ging zur Sonnen GmbH zurück. Da Sonnen von Schröders Mitgründern an Shell verkauft wurde und er mit einem 18-monatigen Berufsverbot im Bereich Erneuerbare Energien belegt wurde, gründete Schröder das Fintech CAPinside, ein Online-Portal zum Vergleich von Investmentfonds, das er bereits 2020 an Universal Investment weiterverkaufte.



Mit 1Komma5 soll das Eigenheim klimaneutral werden

Sein aktuelles Startup ging im Juli 2021 mit einem Kapital von 100 Millionen Euro an den Start, Porsche ist einer der Investoren. Der Name 1Komma5 geht auf das Klimaziel von 1,5 Grad zurück und wird laut Zeit von der Motivation angetrieben, das Stromnetz für private Haushalte zu dezentralisieren. Es geht hier um die ganz praktische Umsetzung der Energiewende: Handwerker, sprich Elektriker, müssen die Grundlagen für die Umsetzung schaffen, das heißt unter anderem Photovoltaikanlagen, Energiespeicher, Wärmepumpen und Ladesäulen installieren.

Und hier beschreibt Schröder im Zeit-Interview seinen Ansatzpunkt: Den immensen Anforderungen, alleine beim Anschluss von 22,5 Millionen Ladesäulen für E-Autos, stehen geschätzt gerade mal 4.000 Betriebe, 6,67 Prozent aller Elektroinstallateure, gegenüber, die über eine entsprechende Zertifizierung verfügen und in der Lage sind, klimarelevante Umbauten umzusetzen. Im Bereich Wärme fehlen ebenfalls massiv Elektriker zum Anschluss von Wärmepumpen für die Nutzung von Erdwärme. Ein klassischer Heizungsbauer verfügt in der Regel nicht über die geforderten Fertigkeiten.

Mit seinem Hamburger Showroom möchte das Unternehmen zukünftig nicht nur Endkunden, sondern auch Handwerker gewinnen. Unter dem Slogan "Energierevolution - Einfach machen" ist laut Medienberichten auf den noch verhangenen Schaufensterscheiben eine Zeichnung von Greta Thunberg gemeinsam mit einem Handwerker mit Akkuschrauber zu sehen. Der vermeintliche Gegensatz soll aufgelöst werden.

In einem ersten Schritt kauft 1Komma5 Elektrobetriebe auf und stattet sie mit Kapital und Know-how, vor allem im Bereich IT, aus. In einem zweiten Schritt sollen Handwerker weiter qualifiziert werden. Das Angebot des Unternehmens auf seiner Homepage: Solaranlagen und Solarspeichersysteme werden von Elektroinstallateuren vor Ort schlüsselfertig in die Häuser eingebaut und vor allem individuell und intelligent gesteuert.

Schröder bezeichnet seine Vision für 1Komma5 als "Quintessenz" seiner Ambitionen und will das Unternehmen nicht nur zum Erfolg führen und verkaufen, sondern bleiben. Denn "CO₂-neutral zu leben, wird cool sein", sagte er gegenüber dem Handelsblatt.



