Ein Forschungsschiff wie aus "Star Trek": So will ein Milliardär die Ozeane erforschen und die Meere retten

Der OceanXplorer vor der Küste der Azoren. Mario Tadinac/National Geographic

OceanXplorer, ein fast 90 Meter langes Forschungsschiff, verfügt über modernste Instrumente für die Meeresforschung. Der Milliardär Ray Dalio hat das ehemalige Ölschiff gekauft und dabei geholfen, es in ein weltweit führendes Forschungsschiff umzuwandeln. Ray Dalios Sohn möchte mit dem Schiff durch fortschrittliche Forschung und Dokumentarfilme zum Schutz der Ozeane beitragen.

Dies ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels unserer US-Kollegen von Business Insider. Er wurde automatisiert übersetzt und von einem echten Redakteur überprüft.

Der OceanXplorer ist Wissenschaft und Spektakel zugleich. Das 87-Meter-Forschungsschiff bietet Meeresforschern Zugang zu virtueller Realität, Tauchbooten, einem Hubschrauber und Laboratorien an Bord – und das alles in einem Ambiente, das an einen Marvel-Film erinnert.

"Es hat im Grunde jedes Werkzeug, von dem ein Forscher träumen kann, um die Tiefe zu erforschen", sagte Eric Stackpole, ein Experte für ferngesteuerte Fahrzeuge, Business Insider (BI).

Stackpole gehört zu einem Team, das für die neue Sendung "OceanXplorers" von National Geographic mit dem Schiff von einer vulkanischen Inselgruppe im Nordatlantik bis knapp südlich des Nordpols gereist ist. Dabei hat die Besatzung Eisbären aus der Luft verfolgt und Haie vom Meeresboden aus studiert.

So ist das Leben auf der OceanXplorer:

Mario Tadinac/National Geographic

OceanX hat ein ehemaliges Ölschiff in ein Forschungsschiff umgewandelt

Der Milliardär Ray Dalio kaufte das Schiff im Jahr 2016. Damals war es ein Ölschiff. Er und sein Sohn Mark Dalio verbrachten die folgenden vier Jahre damit, es in ein einzigartiges Forschungsschiff zu verwandeln, das wissenschaftliche Analysen in Echtzeit durchführen kann, berichtet „National Geographic“. Experten der Woods Hole Oceanographic Institution wurden zu Rate gezogen, um sicherzustellen, dass die Wissenschaftler alles an Bord haben, was sie brauchen.

Ein normales Forschungsschiff braucht beispielsweise mehrere Jahre, um die Ergebnisse einer DNA-Sequenzierung zu erhalten und dann mit diesen Daten ausgestattet an denselben Ort zurückzukehren.

Mit dem Bordlabor des OceanXplorer können die Forscher Proben sammeln, die Daten in Echtzeit verarbeiten und dann auf der Grundlage ihrer Ergebnisse fundierte Entscheidungen treffen.

„Wir haben das Gefühl, dass es viel effizienter ist“, sagte Mark Dalio, Co-CEO von OceanX, dem Unternehmen, dem OceanXplorer gehört.

National Geographic

Sie hilft Wissenschaftlern, einige der größten Rätsel des Meeres zu lösen

Die beiden dreisitzigen Tauchboote des Schiffes können über 900 Meter tief tauchen und 12 Stunden lang auf dem Meeresboden bleiben.

Als Passagier in einem der Boote wurde der Biologe Nigel Hussey Zeuge von etwas, das er noch nie zuvor gesehen hatte: einen Grönlandhai beim Fressen in seinem eigenen Lebensraum.

Die Haie können über 400 Jahre alt werden, so lange wie kein anderes Wirbeltier, aber sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit in den tiefen, schwer zugänglichen Gewässern der Arktis.

„Ein Tier zu sehen, in dessen Erforschung man sehr viel Zeit, Blut, Schweiß und Tränen investiert hat, ist unbeschreiblich schön“, sagte Hussey in der Sendung von National Geographic.

Die vorsichtige Art und Weise, mit der sich der Hai seiner Nahrung nähert, könnte ein Grund dafür sein, dass diese Art so lange lebt, so Hussey. Einige Forscher wollen mehr über diese Tiere erfahren, in der Hoffnung, die menschliche Lebensspanne zu verlängern.

Mario Tadinac/National Geographic

Sie wurde für viele wissenschaftliche Disziplinen gebaut

An Bord können die Wissenschaftler in den vier Labors Proben analysieren, DNA-Sequenzen erstellen und Proben untersuchen. In der Zwischenzeit erforschen Tauchroboter (ROVs) die Tiefsee, Sonargeräte kartieren den Meeresboden und ein Probenahmegerät misst die Temperatur, den Druck und den Salzgehalt des Wassers, erklärt die Website.

„Ich denke, das Einzigartigste an der Linie ist die interdisziplinäre Natur des Schiffes“, sagte Mark Dalio. Das bedeutet, dass Forscher, die Haie, Wale, Tintenfische und Eisbären erforschen, alle das Schiff nutzen können.

OceanX hilft den Wissenschaftlern nicht nur, Orte von den subtropischen Bahamas bis zum eisigen Spitzbergen zu erreichen, sondern bringt auch Filmemacher und Fotografen mit, um die Arbeit zu dokumentieren.

Die Sendung von National Geographic zeigt die Arbeit von Forschern, die die Hubschrauber des Schiffes nutzten, um die verschwindenden Lebensräume der Eisbären zu erforschen, und eine andere Gruppe, die mit Tauchbooten in die Tiefe tauchte, um die Beute der Pottwale zu untersuchen.

„Letztendlich ist es unser Ziel, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie dieser Großteil unseres Planeten aussieht“, sagte Stackpole. „Wenn man es nicht versteht, kann man es nicht beeinflussen.“

National Geographic

Ein Teil der verfügbaren Technologien fühlt sich an wie aus der Zukunft

OceanX hat sich mit Microsoft zusammengetan, um ein „holografisches Labor“ auf dem Schiff einzurichten. Die hochmoderne Technologie macht komplexe Daten einfach zu visualisieren.

Wissenschaftler, die HoloLens-Headsets tragen, können einen simulierten Meeresboden betrachten. Mit Hilfe der HoloLens können Zahlen in einem Diagramm in eine Darstellung der Unterwasserwelt umgewandelt werden, wobei Daten von Pottwal-Ortungsmarken, Sonarmessungen sowie Temperatur- und Salzgehaltsinformationen berücksichtigt werden.

„Wir konnten um diesen Tisch herumstehen und in drei Dimensionen eine Karte des Meeresbodens manipulieren“, so Stackpole über die Visualisierung des Meeresbodens. „Das war wie ein Leben in der Zukunft.“

National Geographic

Es hat einige Vorteile, auf dem Boot eines Milliardärs zu sein

Das Schiff wurde für Wissenschaftler gebaut, verfügt aber dennoch über einige Annehmlichkeiten, die man auf einem Forschungsschiff normalerweise nicht findet.

„Es gab eine Schublade, die nur mit Eis gefüllt war, das man sich holen konnte, wann immer man wollte“, sagte Stackpole. „Das war für eine Expedition auf offener See ein wahrer Genuss.“

Es ist allerdings nicht ganz so wie auf einer Luxuskreuzfahrt. Es gibt Platz für etwa 72 Personen an Bord, aber die Passagiere müssen sich Zimmer mit Etagenbetten teilen.

National Geographic

Das Schiff soll aussehen wie etwas aus "Star Trek"

Mark Dalio hat früher als Filmemacher für National Geographic gearbeitet und wollte immer, dass der OceanXplorer für wissenschaftliche Erzählungen genutzt wird.

Regisseur James Cameron und sein Team – die Erfahrung mit der Gestaltung des ehemaligen Forschungsschiffs des Filmemachers haben – gaben Ratschläge zur Gestaltung von Räumen, die sowohl funktional als auch futuristisch sind. Konkret schlug Cameron vor, sich von einem „Star Trek“-Raumschiff inspirieren zu lassen.

„Wenn man so viel Arbeit investiert, sollte man dafür sorgen, dass es aussieht und sich anfühlt wie das ‚Raumschiff Enterprise‘ der Ozeane“, sagte Dalio. „Es soll die nächste Generation von Wissenschaftlern, Studenten und Pädagogen inspirieren und anspornen.“

Art Director Page Buckner, der an „Iron Man 2“, „Jurassic World“ und anderen Filmen mitgearbeitet hat, half ebenfalls dabei, das Schiff kameratauglich zu machen.

„Wenn die Wissenschaftler etwas Neues oder Aufregendes sehen, kann alles filmreif gemacht werden“, so Dalio. „Das ermöglicht es uns, viel mehr im Moment zu sein und das auf eine sehr authentische Weise einzufangen.“

Tatsächlich wurde der größte Teil des Schiffes mit Blick auf Dokumentarfilme konzipiert.

National Geographic/Mario Tadinac

Das nächste Großprojekt befasst sich mit Fischen

Mark Dalio plant, das Schiff in den kommenden fünf Jahren in südostasiatischen Gewässern zu belassen. Die Phillippinen sind ein Hotspot für eine Vielzahl von Meereslebewesen.

Ein Ziel ist es, mehr über die Artenvielfalt in der Region zu erfahren, um Wege zum Schutz gefährdeter Arten zu finden.

Techniken wie die Sequenzierung ganzer Genome werden den Wissenschaftlern ein klareres Bild davon vermitteln, welche Fische vorhanden sind und von welchen Tieren sie gefressen werden.

Andere Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Erfassung von Daten zur Dokumentation des Klimawandels, die Untersuchung von Korallenriffen und die Suche nach potenziellen Schutzgebieten, die für Kohlenstoffkredite genutzt werden könnten.

All dies dient dem übergeordneten Ziel von OceanX, nämlich die nächste Generation von Meeresforschern zu fördern. „Wir brauchen eine nächste Generation von Meeresforschern und Geschichtenerzählern“, sagte Dalio.

