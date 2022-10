Stimmung in Japans Großindustrie erneut schwächer

Wie aus einer am Montag veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der japanischen Notenbank hervorgeht, sank der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen zum September auf plus 8 nach plus 9 Punkten drei Monate zuvor. Das ist der dritte Rückgang nacheinander - zudem fiel das Stimmungsbarometer schwächer aus als von Experten erwartet. Diese hatten mit einem leichten Zuwachs auf 10 Punkte gerechnet. Ein positiver Index bedeutet allerdings, dass die Optimisten weiterhin in der Mehrheit sind. Schlechter war die Stimmung vor allem in der Öl - und Kohleindustrie.

TOKIO (dpa-AFX)

Bildquellen: Rawpixel / Shutterstock.com, Santanor / Shutterstock.com