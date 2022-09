Bank of Japan behält lockere Geldpolitik bei - Japan stemmt sich gegen schwachen Yen

Heute im Fokus

Fed erhöht Zinsen um 0,75 Prozent: DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- Schweizerische Nationalbank hebt Leitzins erneut an -- HHLA, Novartis, Salesforce im Fokus

Bank of Japan behält lockere Geldpolitik bei. Der Euro fällt nach US-Zinsentscheid auf 20-Jahrestief. Goldpreis: Dollarstärke bremst den Krisenschutz. Credit Suisse will Investment Bank wohl in drei Teile aufteilen. Wirtschaftswissenschaftler sieht keine Alternative zu Uniper-Verstaatlichung. O2 kooperiert bei Antennenstandorten mit Wettbewerbern. Suez will britisches Entsorgungsgeschäft von Veolia zurückkaufen.