Fraport-Aktie: Trotz mehr Umsatz rutscht Fraport in die roten Zahlen - Optimistischer Ausblick dank Reiseerholung

Gestützt von der steigenden Nachfrage stieg der Konzern-Umsatz von Fraport im ersten Halbjahr um 66 Prozent auf 1,349 Milliarden Euro, wie Fraport mitteilte.

Seit März spüre Fraport konzernweit einen starken Aufwärtstrend bei den Fluggastzahlen, weil die Menschen wieder reisen können und wollen. Für Frankfurt erwartet das Unternehmen auf Gesamtjahressicht nun zwischen 45 und 50 Millionen Passagiere statt wie bislang 39 bis 46 Millionen.

Das EBITDA lag im Halbjahr mit einem Plus von 21,8 Prozent bei 408,3 Millionen Euro. Die Steigerung fällt im Vergleich zum Umsatz geringer aus, da der EBITDA-Wert des Vorjahres stark durch verschiedene positive Sondereffekte geprägt war. Das EBIT stieg auf 181,9 (Vj 116) Millionen Euro.

Das Finanzergebnis lag im Berichtszeitraum aber deutlich im negativen Bereich mit minus 290,8 Millionen Euro. Wesentlich ist hier der Einmaleffekt aus der nun vollständigen Wertberichtigung der Darlehensforderung von 163,3 Millionen Euro gegenüber der Thalita Trading Ltd, die die Beteiligung an der Betreibergesellschaft des Flughafens in St. Petersburg hält.

Aufgrund der Sanktionsmaßnahmen wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine habe Fraport die Darlehensforderung vollständig wertberichtigt. Deshalb fiel das Konzern-Ergebnis auf minus 53,1 Millionen Euro von plus 15,4 Millionen Euro vor Jahresfrist.

Dank der guten Verkehrsentwicklung erwartet Fraport nun ein Konzern-EBITDA auf Jahressicht von 850 bis 970 Millionen statt wie bislang von 760 bis 880 Millionen Euro. Das EBIT soll nunmehr bei rund 400 bis etwa 520 Millionen Euro liegen statt bei 320 bis rund 440 Millionen Euro).

Aufgrund der vollständigen Wertberichtigung der Darlehensforderung gegenüber Thalita wird die zu Jahresanfang gegebene Prognose des Konzern-Ergebnisses auf circa 0 bis 100 Millionen Euro reduziert. Bislang hatte Fraport hier 50 bis 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com