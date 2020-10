TRATON-Aktie etwas schwächer: TRATON sieht im Gesamtjahr starken Absatzrückgang

Auf der Grundlage der am 21. Oktober 2020 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2020 erwartet die TRATON SE auch für den Rest des Jahres einen positiven Einfluss auf das Gesamtergebnis, wobei das vierte Quartal 2020 das übliche Muster der Saisonalität zum Jahresende aufweisen werde.

Vorbehaltlich eines weiteren Anstiegs der Infektionszahlen im Rahmen der COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden Gegenmaßnahmen der jeweiligen Länder sowie möglichen Auswirkungen auf die Produktions- und Lieferketten, geht das Unternehmen von einer weiteren Erholung der Geschäftsaktivitäten zum Jahresende 2020 aus. Insgesamt erwartet es jedoch infolge des Marktrückgangs für das Geschäftsjahr 2020 weltweit in Summe einen starken Absatzrückgang.

Für den Umsatz der TRATON Group geht der Vorstand entsprechend der Absatzentwicklung ebenfalls von einer erheblichen Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr aus, so dass für die TRATON Group eine operative Rendite zwischen -1 Prozent und +1 Prozent erwartet wird. Der Grund für die Bandbreite liegt in dem Risiko erneuter erheblicher Einschränkungen der Wirtschaftsaktivität als Folge der gestiegenen Infektionszahlen bis zum Jahresende 2020.

In der Prognose für die operative Rendite sind keine Aufwendungen für die am 11. September 2020 kommunizierte Neuausrichtung der MAN Truck & Bus enthalten. Aufgrund der laufenden Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vorhergesagt werden, wann und in welcher Höhe diese Aufwendungen anfallen werden.

