HeidelbergCement-Aktie in Rot: JPMorgan hebt Heidelberg Materials-Ziel an

Bei der europäischen Baustoffindustrie bestehe zwar Spielraum für eine positive Preis-/Kostenspanne im ersten Halbjahr 2023, aber die entscheidende Frage sei, ob diese Spanne in einem sich verschlechternden Mengenumfeld positiv bleiben könne, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie zieht Sektorwerte vor, die eine gute Bewertung und geringere Ertragsrisiken aufweisen./edh/ck

Die HeidelbergMaterials notiert via XETRA zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 50,72 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: HeidelbergCement