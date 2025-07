Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag auf rotem Terrain

Kurs der Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 193,90 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 193,90 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 191,45 EUR nach. Bei 194,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 69.419 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 201,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,87 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 85,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 55,85 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,74 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 186,96 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Hot Stocks heute: Insiderkäufe - Symrise und Rheinmetall - Heidelberg Materials hat noch Luft nach oben

Heidelberg Materials-Analyse: Heidelberg Materials-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Juni 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Heidelberg Materials-Aktie angepasst