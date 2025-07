Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 193,95 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 193,95 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 191,45 EUR ab. Bei 194,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 133.901 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 30.06.2025 markierte das Papier bei 201,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 3,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 85,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,74 EUR aus. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 186,96 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

