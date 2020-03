New Work-Aktie verliert: Berenberg senkt Ziel für New Work

Die Serviceerlöse des Karrierenetzwerks seien etwas niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für New Work für die Jahre 2020 und 2021.

Die New Work-Aktie verliert in einem schwachen Gesamtmarkt 3,28 Prozent auf 236 Euro.

/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 17:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com