Linde-Aktie leicht im Minus: Linde steigert US-Kapazitäten für grünen Wasserstoff um 100 Prozent

Die neue Anlage wird Unternehmensangaben zufolge der größte von Linde weltweit installierte Elektrolyseur sein und die Produktionskapazität des Unternehmens für grünen Flüssigwasserstoff in den USA mehr als verdoppeln. Die Anlage soll bis 2025 in Betrieb gehen.

"Linde ist der größte Hersteller von Flüssigwasserstoff in den USA, und diese neue Kapazität wird die Produktverfügbarkeit in einer Zeit steigender Kundennachfrage in verschiedenen Endmärkten wie der Luft- und Raumfahrt, der Elektronik und der verarbeitenden Industrie erhöhen", sagte Todd Lawson, Vice President East Region bei der Linde plc.

Via XETRA verliert die Linde-Aktie stellenweise 0,3 Prozent auf 282,75 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Linde, The Linde Group