Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly schießt am Nachmittag hoch

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 9,3 Prozent auf 843,88 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 9,3 Prozent auf 843,88 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 877,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 873,00 USD. Bisher wurden via New York 307.072 Eli Lilly-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.07.2024 auf bis zu 966,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 14,47 Prozent Luft nach oben. Bei 516,71 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,30 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 853,00 USD je Eli Lilly-Aktie aus.

Eli Lilly veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 1,49 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,98 Prozent auf 8,77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Eli Lilly dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Eli Lilly rechnen Experten am 04.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,68 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

