Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Profil
Aktie im Fokus

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

29.10.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Im New York-Handel kam die Eli Lilly-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 820,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
708,50 EUR 6,30 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Eli Lilly-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 820,48 USD. Kurzfristig markierte die Eli Lilly-Aktie bei 828,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 817,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 826,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94.616 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 935,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,97 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 624,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,86 USD, nach 5,20 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,30 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,56 Mrd. USD ausgewiesen.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
