Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend leichter
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 818,24 USD.
Werte in diesem Artikel
Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 818,24 USD. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 816,00 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 826,98 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 235.454 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 935,06 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 12,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,74 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,86 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie an.
Eli Lilly veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 37,64 Prozent gesteigert.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 22,49 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
