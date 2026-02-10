DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin57.951 +0,2%Euro1,1912 +0,1%Öl69,29 +0,3%Gold5.047 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- ON Semi: Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Krypto-Investor Dan Tapiero über-bullish: So hoch kann der BTC 2026 steigen und das ist für Stablecoins drin Krypto-Investor Dan Tapiero über-bullish: So hoch kann der BTC 2026 steigen und das ist für Stablecoins drin
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance? Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil