Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Mister Spex-Position

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Mister Spex informiert.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 09.05.2024 bei Mister Spex. Mister Spex meldete den Insiderdeal am 10.05.2024. Brandolese, Nicola, Aufsichtsrat, agierte mit Blick auf den Mister Spex-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 09.05.2024 17.361 Aktien zu je 2,88 EUR erworben. Bei der Mister Spex-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,77 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Mister Spex-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 2,76 EUR. Mister Spex ist derzeit am Markt 95,75 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 34.075.000 beziffert.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Brandolese, Nicola am 09.05.2024 verzeichnet. Es wurde ein Kauf von 50.000 Mister Spex-Aktien zu je 2,88 EUR getätigt.

