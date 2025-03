Engagement reduziert: Führungskraft fährt METRO (St)-Position herunter

Depotänderung

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der METRO (St)-Aktie.

Zu Insidertrades kam es am 24.03.2025 bei METRO (St). Am 27.03.2025 wurde die Transaktion bekannt. Burr, Gwyn, Aufsichtsrat, agierte mit Blick auf den Anteilsschein am 24.03.2025 pessimistisch. Burr, Gwyn reduzierte die eigene Position um 3.828 Aktien zu jeweils 5,36 EUR. An diesem Tag stieg die METRO (St)-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,80 Prozent auf 5,35 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die METRO (St)-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,90 Prozent auf 5,33 EUR. Der Tagesumsatz der METRO (St)-Aktie belief sich da auf 180 Aktien. METRO (St) markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 1,94 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 360.121.984 Wertpapiere.

Bevor Gasset Giraldez, Rafael für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 20.03.2023 der letzte Insidertrade durchgeführt. 13.157 Anteile für jeweils 7,47 EUR kaufte Vorstand, Gasset Giraldez, Rafael bei METRO (St) damals an.

Redaktion finanzen.net