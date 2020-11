Engagement Labs-Aktie aktuell: Engagement Labs nahezu unbewegt

Die Engagement Labs-Aktie zeigte sich zuletzt im Frankfurt-Handel kaum verändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,011 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Engagement Labs-Aktie bei 0,011 EUR. Das Tagestief markierte die Engagement Labs-Aktie bei 0,011 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,011 EUR. Von der Engagement Labs-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.000 Stück gehandelt.

Bei 0,041 EUR markierte der Titel am 25.11.2019 00:00:00 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 25.03.2020 00:00:00 gab der Anteilsschein bis auf 0,003 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Die Engagement Labs Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA29282R5042 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Engagement Labs Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

