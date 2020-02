DAX erklimmt neues Rekordhoch

Der DAX hat am Dienstag einen neuen Höchststand erreicht. So kletterte das Börsenbarometer um 1,29 Prozent auf 13.668,43 Punkte und damit auf den höchsten Punktestand aller Zeiten. Zuvor hatte der DAX seinen höchsten Stand bei 13.640,06 Einheiten am 22. Januar dieses Jahres erreicht. Unterstützend wirkt inbesondere die Entspannung rund im die Coronavirus-Krise. Die Angst vor einer Wachstumsdelle in China sowie deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ebbt mehr und mehr ab.

