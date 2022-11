EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 8,49 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,68 EUR. Mit einem Wert von 8,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.568.688 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 32,35 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 16,57 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,60 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 10.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,43 Prozent auf 23.338,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.638,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,930 EUR in den Büchern stehen haben wird.

