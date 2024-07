EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von EON SE

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 12,16 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 12,16 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 12,15 EUR. Bei 12,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 147.820 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 10,81 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 14,23 Prozent wieder erreichen.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,554 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,29 EUR aus.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 22,64 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte EON SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Die Expertenmeinungen zur EON SE-Aktie im Juni 2024

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie