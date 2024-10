EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag mit Abschlägen

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 13,15 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 13,15 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 13,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,33 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 701.326 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 13,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 EUR je EON SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,79 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

