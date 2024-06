EON SE Aktie News: EON SE legt am Mittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,34 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 12,34 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,39 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 660.876 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR an. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 8,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,553 EUR belaufen. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,29 EUR.

EON SE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 22,64 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 33,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

