EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 12,44 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 12,44 EUR. Bei 12,47 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.341.467 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,48 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 8,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,553 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,29 EUR je EON SE-Aktie an.

EON SE veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach -0,03 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 22,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,50 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

