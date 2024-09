EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,91 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,91 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,99 EUR. Bei 12,91 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 386.138 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 13,48 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 4,42 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 23,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,74 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 18,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,12 EUR je Aktie.

