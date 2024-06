EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

EON SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,45 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 09:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,45 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,46 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 12,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 72.013 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 16,22 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,553 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,29 EUR.

EON SE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 22,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Am 06.08.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

