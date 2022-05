EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Um 05.05.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 9,87 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,94 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.189.194 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. 21,30 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,81 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,35 EUR.

Am 16.03.2022 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 11.05.2022 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. EON SE dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.05.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,886 EUR in den Büchern stehen haben wird.

