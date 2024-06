EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,62 EUR ab.

Um 11:45 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,62 EUR ab. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,54 EUR nach. Mit einem Wert von 12,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 473.799 EON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 6,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 21,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 15.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,50 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

