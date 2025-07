EON SE Aktie News: EON SE fällt am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,79 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,79 EUR ab. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,74 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.092.668 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 16,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,89 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,22 EUR.

EON SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2025 aus.

