EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 12,84 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 12,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 12,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.216.885 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 13,82 EUR. 7,63 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 22,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 EUR je EON SE-Aktie. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,79 EUR.

Am 14.08.2024 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,44 EUR im Vorjahresquartal. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

